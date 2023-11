VIDÉO - Hawaï : un étang devient mystérieusement... rose fluo

D'après nos confrères britanniques du Guardian, la couleur n'est pas le fait d'algues, mais pourrait être causée par une halobactérie. Ce micro-organisme se répand dans les marais dans lesquels la salinité est extrêmement élevée, ce qui serait le cas de cet étang. Selon la même source, elle serait estimée à 70 parties pour mille (PSU). À titre de comparaison, d'après les sites gouvernementaux, la salinité de l'eau de mer est comprise entre 31 et 38 PSU.

Ce marais pourrait donc être deux fois plus salé que l'eau de mer. En cause ? La sécheresse, épisode de plus en plus fréquent lié au réchauffement climatique, qui touche l'archipel. Selon Bret Wolfe, directeur d'un refuge situé dans la réserve, interrogé par The Guardian, cet étang est habituellement alimenté par un ruisseau environnant, ce qui permet de monter le niveau de l'eau. Or, les conditions climatiques ne permettent plus au ruisseau de se jeter dans le marais. "C'est peut-être ce qui le fait disparaître", a-t-il indiqué, précisant que même les bénévoles du refuge présents sur place depuis des décennies n'avaient jamais vu ce phénomène se produire.