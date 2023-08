Idalia relevé en catégorie 3, la Floride en alerte face à un ouragan "extrêmement dangereux"

Le gouverneur de l'État, Ron DeSantis, a demandé d'obéir "immédiatement" à l'ordre d'évacuation lors d'une conférence de presse. Une alerte répétée par la patronne de l'agence fédérale chargée de la réponse aux catastrophes naturelles (Fema) : "Très peu de personnes peuvent survivre au fait de se retrouver sur le chemin d'une submersion côtière majeure, et cette tempête sera meurtrière si nous ne nous mettons pas hors de danger et ne la prenons pas au sérieux". Par ailleurs, une alerte aux tornades a été lancée dans la région de Tampa. Elle concerne plus de sept millions de personnes dans le centre et l'ouest de la Floride. À noter que les États de Caroline du Sud et de Géorgie ont également déclaré l'état d'urgence au cas où Idalia frapperait aussi leurs terres, plus au nord.