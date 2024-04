VIDÉO - États-Unis : il sauve un enfant d'un palet de hockey et devient un héros sur TikTok

Un homme a sauvé la vie d'un enfant alors qu'un palet de hockey arrivait à pleine vitesse dans sa direction. La vidéo du sauvetage est devenue virale aux États-Unis.

Un drame évité de peu lors d'un match de hockey sur glace à Cleveland, aux États-Unis. Vers la fin de la rencontre, alors que les Cleveland Monsters affrontaient le Laval Rocket jeudi 11 avril, un palet est passé par-dessus la vitre du stade avant de foncer dans les tribunes, là où Asia Davis et son fils de quatre ans, Nasir, sont assis. Fort heureusement, c'est à cet instant qu'un homme assis sur un siège voisin a dévié de justesse le projectile.

L'inconnu, portant une casquette de baseball et un sweat gris, a été filmé au moment de son geste héroïque. "Le palet est venu si vite, à peine, j'ai eu le temps de réaliser qu’il était déjà là", a expliqué la maman de Nasir à ABC News. Marquée par cet accident évité de justesse, Asia a voulu remercier le jeune homme mais elle s'est rendu compte après coup qu'elle ne connaissait pas son nom.

Un sauvetage viral sur les réseaux sociaux

Dans l'espoir de retrouver le nom du héros aux réflexes de lynx, la mère de famille a publié sur TikTok le 13 avril dernier une vidéo où elle demande à sa communauté de l'aider dans ses recherches, grâce à la vidéo de l'incident. Le lendemain matin, le post comptabilisait plus de 600.000 vues et Asia a reçu des milliers de réponses, notamment celle de la personne recherchée. Son nom ? Andrew Podolak, 28 ans. Il est, lui aussi, devenu du jour au lendemain une célébrité sur les réseaux sociaux. "J'étais de sortie et j'essayais de profiter d'un match de hockey et d'un coup, tout explose sur les réseaux sociaux (...) C'est réélement un sentiment plaisant", explique-t-il à ABC News.

Le sauvetage est devenu si viral qu'il a attiré l'attention des Cleveland Monsters. Asia, Nasir et Andrew, ont été invités au match suivant de l'équipe pour donner le coup d'envoi ensemble au milieu d'une nuée de caméras de télévision.