VIDÉO - États-Unis : une tempête de poussière provoque un immense carambolage

Les images sont impressionnantes et le bilan particulièrement lourd. Dans le nord des États-Unis, une tempête de poussière a provoqué un immense carambolage, lundi 1er mai, sur une autoroute. L'accident a fait au moins six morts et une trentaine de blessés, ont annoncé les autorités. Le drame s'est déroulé vers 11h heure locale sur la voie rapide qui relie les deux grandes agglomérations de Saint-Louis et Chicago.

Les blessés sont âgés entre 2 et 80 ans et le pronostic vital de certains d'entre eux est engagé. "Environ 30 véhicules commerciaux et de 40 à 60 voitures sont impliqués. Cela inclut deux camions semi-remorque qui ont pris feu en raison des accidents", a ajouté la police.