États-Unis : ils ne veulent plus être salariés !

Ce choix de vie a été possible grâce à son mari, qui est toujours salarié, et quelques économies. Comme 40% des employés démissionnaires, la jeune femme est partie sans rien de concret pour la suite. Elle a donc suivi une formation et s'est lancée il y a six mois dans une carrière de développeuse web indépendante. "Au début, j'avais très peur que ça ne valait pas le coup. Mais je n'ai aucun regret, je ne pourrai pas revenir à la routine d'avant pandémie", poursuit Bianca.