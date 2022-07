États-Unis : inondations meurtrières

Les routes de Kentucky ont disparu sous les eaux. Des maisons presque englouties, certaines effondrées sous la puissance des torrents, voitures et bateaux balayés comme des jouets, stade de foot dont il ne reste que les projecteurs... ce sont les dégâts causés par deux jours de pluies torrentielles. Les habitants ont vécu des moments cauchemardesques : "on a dû sortir de la maison en nageant, on avait la tête sous l'eau. C'était effrayant". Une femme s'est prise au piège dans sa voiture où l'eau s'est engouffrée en quelques minutes.