Intempéries aux États-Unis : une tornade et de violents orages font six morts

Plus au nord, dans l'État de l’Illinois, c'est un violent orage qui s'est abattu dans la petite ville de Belvidere, à l'ouest de Chicago, provoquant l'effondrement d'une partie du toit et de la façade de l'Apollo Theatre. Un concert d'un groupe de heavy metal était en cours, selon des médias locaux. Shawn Schadle, chef des pompiers de Belvidere, a fait état d'un mort et de 28 blessés, dont cinq hospitalisés pour des blessures graves. Plus d'une vingtaine d'ambulances ont été mobilisées, selon la presse locale. Des images de télévision montraient des spectateurs blessés être évacués sur des brancards et, sur les réseaux sociaux, des photos montraient dans la salle un amoncellement de débris arrivant à la taille et un trou béant dans le toit.

Pendant ce temps, dans l'État voisin d'Indiana, deux personnes ont été tuées par une tempête dans le comté de Sullivan, a rapporté la chaîne de télévision WTHI citant la police de l'Indiana. Des images postées sur Twitter par la chaîne WTHI montraient des poteaux téléphoniques abattus, des maisons effondrées et des débris sur les routes.