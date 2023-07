VIDÉO - États-Unis : plusieurs tornades paralysent la ville de Chicago

L’alerte est levée au bout de plusieurs heures. Quelques dégâts mineurs sont relevés dans l’État de l’Illinois. Plus de peur que de mal. "Au moins, tout le monde va bien, c’est le plus important. Le reste, c’est du matériel", déclare Jason Wojcicki, habitant de Hodkings. Les Américains sont presque habitués à ces tornades. Ils en subissent au moins un millier par an.