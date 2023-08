"Je n'ai jamais eu autant de soutien" : Donald Trump fait de sa nouvelle inculpation un argument de campagne

Il ne s'avoue pas vaincu. Au lendemain de sa nouvelle inculpation au pénal pour ses tentatives d'inverser le résultat du scrutin présidentiel de 2020, Donald Trump a réagi, mercredi 2 août, avec un message combatif, fraisant de cette troisième mise en accusation un argument de campagne pour sa réélection en 2024. "Je n'ai jamais reçu autant de soutien", a affirmé le milliardaire, qui compte bien affronter Joe Biden pour un match retour, dans une publication en lettres capitales sur sa plateforme Truth Social.

"Cette inculpation sans précédent d'un ancien président (qui a eu beaucoup de succès) et candidat favori, de loin, au sein du parti républicain et de l'élection pour 2024, a révélé au monde la corruption, le scandale et les défaillances qui ont eu lieu aux États-Unis ces trois dernières années", a-t-il écrit. "L'Amérique est un pays en déclin mais nous lui rendrons sa grandeur, plus que jamais auparavant", a-t-il lancé en référence au slogan de sa campagne victorieuse à l'élection présidentielle de 2016.