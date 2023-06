VIDÉO - États-Unis : Joe Biden chute lors d'une cérémonie militaire

Cette mésaventure survient à quelques mois de l'élection présidentielle de 2024, à laquelle Joe Biden s'est porté candidat et dont les contours se précisent au fur et à mesure que les candidatures se déclarent. Le plus récent bilan de santé du démocrate, en février, a établi qu'il était en bonne santé. Mais selon les sondages, la majorité des Américains estiment qu'il est trop âgé pour briguer un second mandat.