VIDÉO - "Le système fiscal n'est pas juste" : devant le Congrès, Joe Biden appelle à taxer les milliardaires

Jugeant "scandaleux" les gigantesques profits des compagnies pétrolières, il a estimé qu'il fallait "faire passer" sa "proposition sur une taxe minimale pour les milliardaires". "Il y a un millier de milliardaires aux États-Unis, ils étaient environ 600 au début de mon mandat. Mais aucun milliardaire ne devrait payer moins d’impôts qu’un professeur ou un pompier", a-t-il lancé avant d'interpeller les parlementaires : "Réfléchissez-y !"

Le président a pointé le système fiscal américain "qui n'est pas juste" avant de proposer au Congrès de "quadrupler les impôts" concernant les rachats d'actions pour "encourager les investissements sur le long terme" et de promettre d'œuvrer pour les "oubliés" de la croissance. "Durant des décennies, la classe moyenne a été écrasée (...). Je me suis présenté pour vraiment changer les choses, pour être certain que l'économie fonctionne pour tous afin que chacun puisse être fier de ce qu'il fait", a-t-il affirmé.