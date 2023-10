VIDÉO - États-Unis : Joe Biden est-il sur le point de construire le mur frontalier voulu par Donald Trump ?

Ces derniers mois, de nombreuses villes américaines se sont retrouvées débordées et ne savent plus comment accueillir ces migrants. C'est le cas, notamment, de Chicago, New York ou San Diego. Elles sont, toutes les trois, dirigées par un élu démocrate. Rien que pour New York, plus de 10.000 nouveaux migrants économiques et demandeurs d'asile sont enregistrés chaque mois. Une situation qui ne doit rien au hasard, puisque dans certains cas ce sont des gouverneurs républicains qui affrètent eux-mêmes des bus et avions pour envoyer des migrants dans les zones démocrates.