VIDÉO - États-Unis : l'impressionnant sauvetage d'une conductrice pendue dans le vide

Vendredi, un spectaculaire accident s'est produit sur un pont de Louisville dans le Kentucky. Un poids lourd s'est retrouvé suspendu dans le vide, sa conductrice à l'intérieur. Celle-ci a pu heureusement être sauvée par les pompiers.

Des images dignes d'un film d'action mais qui n'ont rien de la fiction. Vendredi, un spectaculaire accident impliquant trois véhicules s'est produit sur un pont de Louisville dans le Kentucky aux États-Unis.

Un poids lourd s'est alors retrouvé suspendu dans le vide, avec sa conductrice dans sa cabine. Appelés à 12 h 03, selon les éléments donnés Brian O'Neil, porte-parole des pompiers locaux, les secouristes étaient sur place trois minutes plus tard pour venir en aide à la victime. "Nous avons pu communiquer avec elle, elle était évidemment sous le choc mais dans un état stable. En 40 minutes, nous avons pu installer un système avec une corde et un harnais pour qu'un secouriste puisse aller jusqu'à la conductrice du camion, la sortir de la cabine et la ramener jusqu'au pont", a-t-il détaillé sur NBC.

Transportée à l'hôpital

Bouleversée par ce qui venait de lui arriver mais saine et sauve, la conductrice a été transportée à l'hôpital à l'unité d'observation. Devant les journalistes, Brian O'Neil a, quant à lui, salué ensuite le travail et le professionnalisme des pompiers qui sont intervenus sur cette opération très particulière.

Il a rappelé également que ces secouristes s'entraînaient régulièrement pour être en mesure d'intervenir dans ce genre de cas. "C'est un des pires scénarios, un événement fou, sur lequel vous n'auriez jamais pensé intervenir avant qu'il ne se produise. (...) Ça n'arrive qu'une fois dans une carrière. À moins que quelqu'un ici ait déjà ait fait ça plusieurs fois", a-t-il conclu en riant devant ses équipes.