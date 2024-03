Pont effondré à Baltimore : deux corps sans vie retrouvés, les recherches continuent

Les corps sans vie de deux des six ouvriers recherchés ont été repêchés mercredi des eaux glacées du port de Baltimore, sur la côte Est américaine, ont annoncé les autorités. Les enquêteurs sont parvenus à reconstituer le scénario du drame, seconde par seconde, et tentent désormais sur l'origine du sinistre.

Après plus de 36 heures de recherche, il n’y a plus d’espoir de retrouver vivant les six disparus, des ouvriers, parmi lesquels Miguel Luna, père de famille venu du Salvador. Partout à Baltimore, on affiche des témoignages de compassion. Six victimes, le bilan aurait pu être bien plus lourd. Le corps sans vie de deux d'entre elles ont été retrouvés ce mercredi, ont annoncé les autorités.

La circulation coupée en 90 secondes

Au milieu de la nuit, l’alerte lancée par le navire est aussitôt relayée aux policiers sur le pont. En 90 secondes, les policiers coupent la circulation dans les deux sens. L’un d’eux s’apprête à prévenir l’équipe d’ouvriers, qui est à pied d'œuvre en train de travailler sur la structure. Mais trop tard, la structure s’effondre. Les abords du pont, aujourd’hui, sont interdits d’accès, a constaté notre correspondant sur place.

"Désormais, le site est extrêmement sécurisé pour une raison principale, notamment, c'est que pour les équipes qui continuent à faire des recherches et l’enquête, il y a le risque d’un effondrement de la structure qui a été très fragilisée lors de la collision", précise Axel Monnier. Ce mercredi soir, le pont de Baltimore est à l’arrêt. C’est l’un des plus importants du pays.