VIDÉO - États-Unis : kidnappée par sa baby-sitter, elle retrouve ses parents 51 ans plus tard

Le jour de sa disparition, le 23 août 1971 à North Forth au Texas, la petite Mélissa Highsmith n’était âgée que de 18 mois à peine. Les parents alertent rapidement la police et les médias s’emparent rapidement de l’affaire. Un portrait-robot de la baby-sitter est diffusé et la mère témoigne même à la télévision.

Mais les années passent et l’enquête piétine. Des affiches avec le visage de Mélissa, le visage vieilli, sont placardées un peu partout dans le pays et une récompense de 20.000 dollars est même proposée. En vain. Il aura fallu attendre pus d’un demi-siècle et les progrès du séquençage ADN pour raviver l’espoir d’une issue heureuse.