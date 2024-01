VIDÉO - États-Unis : une femme survit quatre jours dans sa voiture tombée dans un ravin

En Californie, une femme a survécu quatre jours dans un ravin, où elle était tombée en voiture en voulant éviter un cerf. Elle a fait une chute de 30 mètres et est restée bloquée, jusqu'à ce qu'un pêcheur donne l'alerte. Le JT de TF1 vous raconte cette étonnante histoire.

Un pick-up complètement détruit, pare-choc enfoncé, vitres brisées... et pourtant, la conductrice a survécu. Quand elle roule au beau milieu de la nuit sur cette route isolée, un cerf surgit. Elle tente de l'éviter et finit 30 mètres plus bas, dans une zone où personne ne passe. Bloquée dans sa voiture, sans eau, ni nourriture, elle va rester quatre nuits avec une température de moins un degré, et aucune possibilité d'appeler les secours.

Nous sommes à quelques kilomètres seulement de Los Angeles, en Californie, l’État le plus riche des États-Unis. Et pourtant, il n'y a pas de réseau dans ces montagnes. "Ce n'est pas aussi simple que les gens pensent, il ne suffit pas de prendre son téléphone, d'appeler les secours", nous explique en visio Nicholas Adragna, secouriste à Los Angeles. Quatre jours plus tard, un pêcheur aperçoit la voiture renversée, et donne l'alerte. La zone est si difficile d'accès, que ce sont des spécialistes du secours en montagne qui interviennent.

La victime était déshydratée à l'issue de sa mésaventure. Elle a été hospitalisée, mais ses jours ne sont pas en danger.