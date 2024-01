VIDÉO - États-Unis : l'impressionnant effondrement d'une église en pleine ville

Une église construite au XIXe siècle s'est effondrée en plein centre-ville de New London, dans le Connecticut. La scène a été filmée par une caméra de vidéosurveillance, donnant lieu à des images impressionnantes. Le JT de de TF1 vous raconte.

Sa chute a été filmée par une caméra de vidéosurveillance. L'église de New London, dans le Connecticut, s'est effondrée, jeudi, en plein centre-ville. Il s'agit d'un drame inattendu dans cette localité de 25.000 habitants, située à l'est des États-Unis. Des milliers de tonnes de pierres et de gravats sont à terre, car c'est toute la charpente qui a cédé. Les causes de l'incident restent à définir. "Nous n'avons pas eu le temps de déterminer s'il y a eu des inspections récentes de la structure du bâtiment", a indiqué le maire de la ville, Michael Passero.

"Tout d'un coup, j'ai entendu ce grand bruit de boum"

Sur des images captées par des drones, il est possible de distinguer l'ancien emplacement de la flèche, construite exactement entre les deux tours. Heureusement, l'église était vide au moment de l'effondrement. "Tous les clochers de notre État devront être inspectés de près, réclame de son côté l'édile de New London, dans la vidéo du 13H de TF1 à retrouver en tête de cet article. On a frôlé le drame. Par chance, personne n'est blessé." Le bâtiment fragilisé va sans doute devoir être détruit partiellement, avant une reconstruction promise par les autorités locales.

Certains passants ont assisté à la catastrophe. "Je parlais à ma femme, et puis tout d'un coup, j'ai entendu ce bruit de boum, a raconté à CBS News l'un d'entre eux, Lester Harris. J'ai juste regardé à ma gauche et j'ai vu l'église en entier, avant de la voir s'effondrer." Le monument datait des années 1850, selon le Connecticut Public. Une cloche y avait été installée 20 ans plus tard. Des étudiants, qui habitaient juste en face de l'édifice, ont aussi été évacués de leur logement après le choc. "J'étais assis sur mon canapé, et là, j'ai entendu ce qui ressemble au tonnerre le plus fort que j'ai jamais entendu, a expliqué à NBC Nick Musi, un élève du Connecticut College présent à proximité du lieu. J'ai ouvert mes stores et j'ai vu un tas de poussière et de pierres rouler sur cette colline, juste là, devant l'église."

Le manque d'entretien des bâtiments religieux est aussi un problème en France. Dans le Gers, il y a trois semaines, une charpente gorgée d'eau avait cédé dans le clocher de la commune de Monferran-Savès. Au total, entre 2.500 à 5.000 églises auraient besoin d'être rénovées dans le pays.