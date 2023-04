VIDÉO - États-Unis : le sauvetage in extremis d’un bébé dans une maison en flammes

Un sauvetage in extremis. Les policiers de Frankfort, dans l'Indiana, ont sauvé dimanche dernier une famille dont la maison était ravagée par les flammes. Les images, diffusées seulement ce vendredi, témoignent du drame qui a failli se jouer pour un bébé, évacué dans des conditions compliquées.

Et pour cause, c'est grâce à une échelle qui se situait sur le perron de la maison que les policiers ont pu atteindre le premier étage. Sur les images filmées par les policiers, porteurs d'une caméra sur leur uniforme, on voit un bébé, dans un siège-auto, passer par la fenêtre.