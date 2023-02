VIDÉO - États-Unis : l'incroyable sauvetage d'un homme après le chavirage de son bateau

Vendredi 3 février, des gardes-côtes américains ont sauvé un homme au niveau de l'embouchure du fleuve Columbia quelques secondes après qu'une vague massive avait fait chavirer son yacht.

Alerté par un appel de détresse aux alentours de 10h du matin, les gardes-côtes ont pris la direction du bateau, rapporte le site du quotidien The Columbian. "Les équipages aériens sont arrivés sur les lieux pour trouver le navire bloqué dans les vagues. Les vagues ont rendu le sauvetage par bateau dangereux, alors il a été décidé de faire descendre dans l'eau le nageur-sauveteur", a tweeté la Garde côtière du nord-ouest du Pacifique. Le nageur a ainsi pu récupérer l'homme, et quelques secondes plus tard, le bateau a chaviré.