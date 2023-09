VIDÉO - États-Unis : la grève historique dans le secteur de l’automobile ne faiblit pas

Une grève historique. Par petits groupes, ils entourent une immense usine Ford, dans l'État du Michigan. Jamais les salariés des trois plus gros constructeurs américains, à savoir Ford, General Motors et Stellantis, n'avaient cessé de travailler en même temps. Samantha Richter, technicienne chez Ford, gagne seulement trois euros de l'heure. Avec l'inflation, elle ne s'en sort pas : "Je ne peux pas avoir mon propre logement. Une augmentation me permettrait d'avoir de meilleures conditions de vie pour élever ma fille et ne plus dépendre de ma famille", explique-t-elle dans le reportage ci-dessus.

Depuis mi-septembre, les salariés ont deux revendications principales : une hausse des salaires de 46% et des semaines de 32 heures sur quatre jours. "Je n'ai obtenu qu'une seule augmentation en quinze ans. Et pourtant, tout le reste augmente : le prix des voitures et les profits aussi", s'indigne Éric Fluegge, tuyauteur chez Ford.