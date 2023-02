VIDÉO - États-Unis : la sculpture de glace, la passion totalement givrée du Minnesota

Dans le Minnesota, les hivers sont longs et rigoureux. Et les sculptures de glace sont une passion. Un peu plus loin, à Eagan par exemple, c'est un labyrinthe entièrement glacé qui a attiré jusque-là 60.000 personnes pour sa première année. Et dans ce dernier, chacun cherche son chemin. Les visiteurs n'ont pas envie de s'éterniser, car ils sont entourés de 3500 blocs de glace pesant chacun 160 kilos. Un parcours qu'il faut entretenir pour que l'attraction dure le plus longtemps possible.

