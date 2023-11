Las Vegas : un homme nu se bat avec un policier, lui vole son véhicule et provoque un accident

La vidéo, filmée depuis un véhicule et notamment diffusée par la chaîne locale KSNV, montre un individu entièrement nu, en pleine nuit, au milieu d'une route très fréquentée. Il est visiblement en train de se battre avec un officier de police. Au bout de quelques secondes, l'individu fait tomber le képi de l'agent, le forçant à se baisser pour le récupérer. Il profite de cet instant d'inattention pour se dérober aux mains de l'officier et prendre le contrôle de son véhicule, une Ford F-150. Le voleur s'enfuit alors à toute vitesse et la vidéo s'arrête. S'ensuit une course-poursuite avec les forces de l'ordre, selon les précisions apportées par les autorités, avant que l'homme ne grille un feu rouge, percutant un autre véhicule.