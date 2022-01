Etats-Unis : le déluge de neige

La neige a déjà commencé à tomber sur la capitale Washington ou encore New York, mais c'est à Boston qu'on attend le plus de précipitations neigeuses. Des équipes sont déjà sur place à pied d'œuvre très tôt ce samedi matin. Ici, on attend notamment des chutes de neige qui pourraient atteindre 70 cm dans la ville. Il pourrait neiger toute la journée et dans la campagne, cela pourrait dépasser un mètre. La ville a d'ailleurs déclaré l'état d'urgence et a demandé à tous les véhicules de ne pas se garer à l'extérieur pour éviter les problèmes.