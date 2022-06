Etats-Unis : le droit de porter une arme étendu

À Washington, il n'était pas possible de porter une arme de façon ostensible, sans permis. Mais la décision de la Cour Suprême devrait changer la donne. C'est une loi de 1913 qui limitait le port d'arme à New York. Elle vient donc d'être invalidée. En clair, si vous visitez la ville, vous pourrez croiser une personne armée sur les sites les plus touristiques comme Times Square.