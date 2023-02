Le Pentagone publie le selfie d'un pilote américain survolant le ballon espion chinois

Le département américain de la Défense a publié le selfie d'un de ses pilotes survolant le ballon chinois alors qu'il se trouvait au-dessus des États-Unis, révèle CNN ce mercredi. Sur l'image, l'aviateur se trouve dans le cockpit d'un avion espion U-2. On peut voir le ballon en arrière-plan et l'ombre d'une des ailes du U-2. Il s'agit d'un appareil de reconnaissance et de surveillance monoplace, monomoteur, à haute altitude, selon l'armée de l'air américaine.

CNN avait révélé l'existence de ce selfie, peu de temps après la destruction du ballon.