États-Unis : le vendeur du ticket du Powerball gagne (lui aussi) gros

Joe Chahayed tient un gros chèque avec plusieurs zéros dessus et donne interview sur interview ce mardi. Pourtant, ce n'est pas le gagnant de la loterie Powerball aux États-Unis. Joe n'a pas coché les six bons numéros sur la grille à deux milliards de dollars, il l'a juste vendue. Et pour cela, il reçoit un bonus d'un million de dollars. Une notoriété qui devrait aussi rendre son commerce plus attractif, et ça, le commerçant l'a bien compris : "J'aimerais remercier toute la communauté locale qui m'a soutenu, et je vous encourage tous à acheter des billets de loterie ici. On vous garantit que vous serez aussi un gagnant", lance-t-il devant les caméras dans la vidéo de TF1 en tête de cet article.