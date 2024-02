VIDÉO - États-Unis : les feux incontrôlables au Texas font un mort

Les feux qui font rage dans le nord du Texas ont tué au moins une personne. Les pompiers luttent pour contrôler l'un des plus grands incendies de l'histoire de l'État américain. Au total, les cinq incendies en cours dans l'État, dont celui de Smokehouse Creek, ont brûlé plus de 404.000 hectares.

Les images sont impressionnantes. L'État du Texas est frappé, depuis plusieurs jours, par des incendies historiques. Ces feux qui ravagent le nord du Texas ont fait une première victime, ont indiqué les médias locaux, tandis que les pompiers luttent pour contrôler le brasier. L'incendie de Smokehouse Creek, une région connue pour ses prairies, n'a été circonscrit qu'à 3%. L'énorme brasier, qui s'est propagé à la suite de vents violents et de températures anormalement chaudes pour la saison, a déjà brûlé 344.000 hectares.

Dans la petite ville de Stinnett, une grand-mère de 83 ans a péri dans l'incendie, a indiqué mercredi 28 février un responsable du comté de Hutchinson aux médias locaux, ajoutant qu'au moins 20 bâtiments y avaient été détruits. À une centaine de kilomètres à l'est, dans la ville de Canadian, qui compte quelque 2300 habitants, "plusieurs maisons ont brûlé", a déclaré le maire Terrill Bartlett à la chaîne CNN, mais "heureusement, personne n'a été grièvement blessé".

Deux terrains de football par seconde

Selon Chad Myers, météorologue à CNN, le feu se déplace à une vitesse de deux terrains de football par seconde. Au total, les cinq incendies en cours dans l'État, dont celui de Smokehouse Creek, ont brûlé plus de 404.000 hectares. Mercredi soir, 18 autres incendies avaient été circonscrits. Le service météorologique national d'Amarillo, la plus grande ville de la région, a déclaré mercredi que des températures fraîches "accompagnées de vents faibles" étaient attendues, ce qui devrait aider les pompiers à lutter contre les incendies, espèrent les autorités.

Dans la ville de Borger, les autorités ont partagé des images de zones encore fumantes dévastées par le feu. Elles ont indiqué avoir ouvert un refuge pour les personnes déplacées. Des ordres d'évacuation ont par ailleurs été émis pour une grande partie de la ville voisine de Fritch, largement privée d'eau et d'électricité. Le gouverneur Greg Abbott a déclaré mardi l'état de catastrophe pour 60 comtés. Les incendies près de la ville d'Amarillo ont temporairement entraîné la fermeture de la principale usine américaine de bombes nucléaires.

Le président américain Joe Biden est tenu informé de la situation, la Maison Blanche étant en contact avec les autorités de première ligne sur l'incendie, a déclaré la porte-parole Karine Jean-Pierre. Cette semaine, des villes des États-Unis et du Canada ont enregistré des températures record pour un mois de février, certaines connaissant même une chaleur estivale. Selon les experts, en plus du changement climatique, le phénomène météorologique El Niño est en cause.