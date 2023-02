Ce décor blanc et insolite semble plutôt ravir les habitants surpris, plus habitués aux phénomènes de sécheresse. Sur les réseaux sociaux, chacun y va de sa vidéo dans son jardin. Certains parcs sont fermés pour cause de neige, mais devant ce spectacle inhabituel et attractif, certains n'hésitent pas à chausser leurs skis.