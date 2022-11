VIDÉO - États-Unis : les images d'une tornade dévastatrice au Texas

Au total, 17 tornades ont frappé trois États américains vendredi soir. Certaines ont été enregistrées à plus de 70 km/h. La maison de deux sœurs s'est ainsi envolée pour atterrir 40 m plus loin. "C'est la maison dans laquelle nous avons grandi. C'est triste. C'était notre maison et maintenant, elle n'est plus là", témoigne l'une d'elles.