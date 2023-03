VIDÉO - Les images de l'impressionnante tornade qui s'est déchaînée au Texas

Des vents dépassant les 100 km/h et un ciel noir en pleine journée. Les images de cette gigantesque tornade, que vous pouvez voir dans la vidéo en tête de cet article, ont été tournées jeudi en fin de journée à Dallas, au Texas. Avant l'arrivée de celle-ci, les autorités ont fait retentir toutes les sirènes de la ville pour prévenir la population du danger imminent.

Malheureusement, tous n'ont pas eu le temps de se mettre à l'abri. La majeure partie des dégâts se concentre sur Dallas, cette ville de plus d'un million d'habitants. "C'est sorti de nulle part. L'immeuble entier a commencé à trembler, puis on a réalisé que le plafond avait disparu. On a entendu l'eau tombée", rapporte Michael Robert, témoin de la tornade.