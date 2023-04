VIDÉO - États-Unis : les images des tornades meurtrières dans le Midwest

À côté d'elle, les maisons semblent minuscules et bien fragiles. La tornade ressemble à un monstre tentaculaire, qui détruit absolument tout sur son passage. L'État de l'Arkansas a été le plus durement touché, avec plusieurs victimes, et des milliers d'habitants qui ont vu leurs maisons détruites. Sa capitale, Little Rock, a été lourdement frappée : voitures retournées, immenses arbres déracinés, poteaux téléphoniques brisés ou maisons éventrées. "C'était impressionnant ! On se serait cru dans un avion avec une telle pression que nos oreilles allaient exploser. C'est allé très vite, quinze secondes à peine", raconte un habitant dans la vidéo de TF1 en tête de cet article.