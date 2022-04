VIDÉO - États-Unis : les images impressionnantes d'une tornade qui a frappé le Kansas

Heureusement, malgré ces dégâts impressionnants, aucune victime n'est à déplorer. Selon la chaîne d'information en continu américaine CNN, douze personnes auraient été légèrement blessées pendant le passage de la tornade. Dans le même temps, plusieurs dizaines de milliers d'habitations étaient privées d'électricité, samedi matin, selon le média américain.

"La population a suivi nos recommandations et a évacué la zone", a salué Buck Buchanan, chef de la police locale, exhortant, néanmoins, les habitants d'attendre pour constater les dégâts. "Nour leur demandons de ne pas revenir, pour le moment, afin que les secours puissent s'assurer qu'il n'y a plus de danger", a-t-il poursuivi. En plus du désencombrement nécessaire de la zone, les autorités savent qu'il faudra plusieurs semaines - voire des mois - pour tout reconstruire.