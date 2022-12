VIDÉO - États-Unis : les images impressionnantes de la tempête hivernale

À l'approche des fêtes, plus d'un million et demi de foyer sont privés d'électricité. Et dans les aéroports, on recensait vendredi soir plus de 5000 vols annulés notamment dans le nord-est du pays. "On essaie de trouver des plans B, mais tous les billets sont déjà vendus", témoigne une Américaine. "On était supposés arriver à la maison hier, mais notre vol a été annulé. On espère arriver à temps pour Noël", explique une autre voyageuse dans le reportage du 13H de TF1 en tête d'article.

Dans la région des Grands Lacs, à la frontière canadienne, le froid n'empêche pas les surfeurs téméraires d'affronter les vagues par moins 20°C. La tempête devrait perdurer après Noël, avant que les températures ne reviennent aux normales saisonnières d'ici au milieu de semaine suivante, a précisé le service météorologique américain (NWS).