VIDÉO - États-Unis : l'impressionnant dérapage d'un poids lourd en pleine tempête

Depuis la côte Pacifique jusqu'à la région des Grands Lacs (nord-est), une large partie du pays a été frappée par des blizzards qui doivent déverser jusqu'à 60 centimètres de neige par endroits. Résultat, le trafic aérien a été largement perturbé. Outre la partie nord du pays, habituée aux fortes chutes de neige, d'autres zones plus inattendues, notamment certains endroits du sud de la Californie font l'objet d'une alerte neige.

Environ 860.000 foyers étaient privés d'électricité jeudi à travers le pays, principalement dans le Michigan, où la neige et les pluies verglaçantes ont gelé les lignes électriques, les rendant vulnérables aux rafales de vent. Et pour cause, dans de vastes régions du pays, le mercure atteint les -20°C.