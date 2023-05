VIDÉO - États-Unis : les images incroyables d'un cow-boy qui capture un bœuf au lasso sur l’autoroute

Nous sommes en plein western, les voitures en plus. La police du Michigan a publié la vidéo d’une intervention peu commune sur l’autoroute : la capture au lasso par un cow-boy à cheval d’un bœuf de plus d’une demie tonne. La traque invraisemblable prête à sourire, mais elle a failli mal se terminer. Des deux côtés de la route, les voitures lancées à pleine vitesse auraient pu percuter l’animal à tout moment. Il aura donc fallu au total quatre personnes et plusieurs chiens pour maîtriser la bête.