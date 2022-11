États-Unis : les minorités empêchées de voter

Porte après porte, en famille, des militants tentent de convaincre les indécis, notamment de voter de façon anticipée, comme c’est possible aux États-Unis. En mars 2021, la Géorgie a voté une loi qui complique l’accès au vote. Un État au passé esclavagiste, historiquement plutôt républicains, mais où les Démocrates remportent de plus en plus de victoires, et où Joe Biden a raflé 88% du vote noir en 2020. Cette loi interdit par exemple de donner à boire ou à manger aux électeurs dans les files d’attente.