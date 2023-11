VIDÉO - États-Unis : les premières images de Donald Trump, présent à son procès pour fraudes

Le premier de sa longue liste de rendez-vous judiciaires. Donald Trump est arrivé ce lundi au tribunal de New York pour se défendre lors d'un procès civil pour fraudes qui menace son empire immobilier. À 16h (heure française, 10h heure locale), l'ancien président américain de 77 ans, candidat à un deuxième mandat, a fait son entrée dans le palais de justice de Manhattan (voir vidéo en tête de cet article).

Devant une forêt de caméras, il s'en est pris aussitôt à la procureure de l'État de New York, Letitia James. Après trois ans d'investigations, l'élue démocrate a intenté un procès au civil contre l'état-major de la Trump Organization, accusant les Trump père et fils d'avoir gonflé de manière colossale les actifs du groupe – une myriade de sociétés gérant des gratte-ciel, hôtels et résidences de luxe ou golfs dans le monde entier – pour décrocher de meilleurs prêts bancaires et des conditions d'assurance plus favorables. Elle réclame 250 millions de dollars d'amende et des interdictions de diriger des entreprises pour le milliardaire républicain et ses enfants.