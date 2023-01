M&M'S, friandises de la discorde : des personnages devenus souffre-douleur de la droite conservatrice aux États-Unis

Le confiseur M&M'S a renoncé à utiliser dans ses publicités, jusqu'à nouvel ordre, les fameux personnages rappelant la forme de ses bonbons chocolatés, critiqués par une partie de la droite conservatrice américaine qui les juge politisés. L'affaire avait débuté avec le lancement, en septembre, d'un nouveau membre de la famille des "spokescandies" (bonbons porte-paroles), baptisé Purple (violet).

Il s'agissait du troisième personnage féminin de la bande, après Green (vert) et Brown (marron), créé, selon M&M'S, "pour représenter l'acceptation et l'inclusion". Le violet symbolise notamment le soutien à la communauté LGBTQ et l'expression de l'homosexualité.