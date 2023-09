Grève automobile aux États-Unis : Joe Biden rejoint des ouvriers sur un piquet de grève dans le Michigan

Depuis plusieurs jours, les ouvriers de Ford, General Motors et Stellantis font grève et réclament en effet une plus grande rémunération mensuelle. Joe Biden était très attendu, un peu plus tôt dans la journée, devant les grilles de l'usine de la ville de Wayne, où une dizaine de grévistes font le piquet. Sur place, des panneaux demandent de "sauver le rêve américain" et un feu de camp est allumé près d'une tente.