"Mugshot", "perp walk", menottes… Une comparution "à double-tranchant" pour l'image de Donald Trump

Pour le milliardaire qui a passé une grande partie de sa vie à courtiser les caméras, chaque élément de cette procédure est contrôlé de près. "Bien sûr qu'il a négocié pour que les moments les plus humiliants de la séquence à venir ne soient pas montrés", jugeait sur LCI le rédacteur en chef du JDD, ancien correspondant aux États-Unis, François Clemenceau. "En revanche, l'idée de pouvoir apparaitre, avant et après, dans une posture de victime lynchée par la justice de gauche new-yorkaise, il va l'exploiter. C'est dans son intérêt, quels que soient les fondements de son inculpation".

Cette affaire, qui remonte à 2016, tombe effectivement mal pour l'ancien président. Celui-ci a annoncé sa candidature à la présidentielle 2024 il y a peu et est par conséquent déjà en campagne. "C’est à double tranchant pour Donald Trump. Il va essayer de capitaliser dessus en attaquant ces poursuites judiciaires comme une persécution politique envers lui. Pour le moment, ça semble marcher dans la mesure où Trump a une base extrêmement solide", indique Marie-Christine Bonzom.

Un sondage récent réalisé par Fox montre effectivement que le candidat à la Maison Blanche a creusé l'écart avec son potentiel adversaire pour être le candidat républicain, Ron DeSantis. L'annonce de son inculpation a même eu un effet bénéfique sur sa levée de fonds en amont de la campagne pour la présidentielle. Selon le média Axios, l'ancien président a récolté plus de 5 millions de dollars depuis, plus de 4 millions de dollars au cours des premières 24 heures et plus d'un million de dollars la journée suivante.