Aux États-Unis, un couple adepte de la pêche à l'aimant a remonté un coffre-fort tout près de New York. Seul petit soucis, les billets sont en très mauvais état.

C’est une pêche un peu particulière. Pour James Kane, elle va être miraculeuse. Sa petite amie le filme en train de remonter une boite métallique. À l'intérieur, ils trouvent des liasses de billets couvertes de boue. "Oh mon Dieu, chérie, encore de l'argent. Oh la vache les mecs, c'est que des billets de 100 !", s'exclame James. Lui et sa petite amie n’en reviennent pas. "Quand j’ai vu les billets avec le 100 $, avec les hologrammes brillants dessus, je ne savais même plus quoi dire", raconte Barbi Agostini, la petite amie.

Au total, il y a environ 100.000 dollars, 90 000 euros. Aucun propriétaire n’est retrouvé, James Kane peut tout garder. Mais ces billets trempés et boueux valent-ils encore quelque chose ? "Je prévois d’emmener l’argent à l’Agence nationale où on imprime les billets. C’est le seul moyen de les restaurer. Si ça ne marche pas, ils sont bons à jeter", explique James.

En France, nous avons un petit avantage. Tous vos billets abîmés, trésor ou non, peuvent être échangés gratuitement dans une banque, contre des billets neufs.