VIDÉO - À 300 mètres de hauteur : le courage vertigineux des laveurs de vitres new-yorkais

Il y a 7000 immeubles de grande taille à New York. Alors, imaginez le nombre de fenêtres à nettoyer. Il faut avoir le cœur bien accroché pour se réveiller le matin, monter 55 étages et entamer sa journée de travail suspendu à 230 mètres au-dessus du vide. "J'adore mon travail, ça fait 25 ans que je le fais", confie un laveur de vitres, dans le sujet ci-dessus de TF1. Le job est plutôt bien payé, environ 32 euros de l’heure. Il attire surtout les latinos qui sont nombreux à New York. "La première fois que je suis monté sur une nacelle", poursuit un autre laveur. "Alors, pendant deux semaines, je me faisais balancer, mais maintenant, je suis habitué".

La plupart des gratte-ciel new-yorkais sont équipés de rails pour pouvoir suspendre les nacelles. Mais parfois, il n’y en a pas, alors les nettoyeurs de vitre doivent descendre en rappel, comme des alpinistes. De quoi vous donner le vertige, rien qu’en regardant les images dans le reportage en tête de cet article.