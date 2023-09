22 ans après, deux nouvelles victimes des attentats du 11-Septembre 2001 identifiées

22 ans après. Deux jours avant le 22e anniversaire des attaques djihadistes du 11 septembre 2001 contre les États-Unis, les restes de deux victimes tuées dans les tours du World Trade Center à New York ont pu être identifiées grâce à l'ADN, ont annoncé les autorités à l'approche d'une nouvelle commémoration.

Les identités des deux victimes, un homme et une femme, n'ont pas été révélées à la demande des familles. Elles portent à 1649 le nombre de personnes dont des restes ont été identifiés, sur un total de 2753 morts, a précisé le bureau de médecine légale de New York (OCME). Les deux nouvelles identifications ont été rendues possibles grâce à une "technologie de séquençage de nouvelle génération récemment adoptée - plus sensible et plus rapide que les techniques d'ADN conventionnelles" et utilisée notamment par l'armée américaine, explique l'OCME.