VIDÉO - New York : la distribution de cadeaux vire à l'émeute, l'influenceur Kai Cenat inculpé

Un événement qui partait d'un bon sentiment, mais qui a bien vite tourné au vinaigre. Vendredi 4 août, un rassemblement de près de 5.000 personnes organisé à New York (États-Unis) par le célèbre streameur et influenceur américain Kai Cenat a dégénéré en violences et fait plusieurs blessés à mesure que la place Union Square, dans le sud de Manhattan, se gorgeait de monde. Kai Cenat, suivi par 4,1 millions de personnes sur YouTube et 6,5 millions de personnes sur Twitch, avait promis à ses fans une distribution de cadeaux, dont des consoles PS5.