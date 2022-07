VIDÉO - New York : une camionnette disparaît sous le bitume après des pluies torrentielles

Cet incident a provoqué la colère des habitants du Bronx qui affirment de leur côté avoir déjà été confrontés à d'importants problèmes liés aux intempéries, et notamment à des inondations dans leurs sous-sols lors de pluies importantes. Par ailleurs, ce n'est pas la première qu'un tel gouffre s'ouvre dans une ville des États-Unis, et particulièrement à New York, où l'entretient des infrastructures est parfois mis en cause. Un autre est ainsi apparu, le mois dernier, dans un quartier situé juste à côté du Bronx.