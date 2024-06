Une incroyable course-poursuite a eu lieu sur une autoroute près d'Atlanta. Un homme a pris le contrôle d'un bus avec 17 personnes à bord. Les correspondants de TF1 aux États-Unis vous racontent.

À l'heure de pointe ce mardi après-midi, le bus que montre la vidéo de TF1 ci-dessus roule à pleine vitesse, parfois à contresens, et percute de nombreux véhicules. Il vient d'être détourné. À son bord, 17 passagers sont retenus en otages par un homme armé. Au départ, une dispute qui a mal tourné. Un homme a été blessé par balle.

Quand la police arrive sur place, le suspect refuse de se rendre. Il prend le chauffeur en otage et, pistolet sur la tempe, lui intime l'ordre de partir le plus vite possible. "Il disait 'n'arrête pas ce bus où la situation va encore empirer'. C'est vraiment le genre de chose qu'on ne voit que dans les films", commente le maire d'Atlanta, Andre Dickens, dans notre vidéo.

S'ensuit une longue course-poursuite à travers les autoroutes et les petites rues résidentielles d'Atlanta, filmée en direct par les caméras de télévision, depuis les hélicoptères et sous les yeux de passants éberlués par ce convoi exceptionnel.

Après plusieurs tentatives pour stopper le véhicule ou percer ses pneus, un policier finit par toucher le moteur. Le bus s'arrête, les otages sont libérés. "Pendant 50 minutes, je n'avais aucune idée de ce qui se passait dans ce bus pour ma femme", témoigne un homme. Le suspect, un homme de 39 ans déjà condamné à 19 reprises, est interpellé. Le passager touché par balle est mort des suites de ses blessures.