VIDÉO - Fusillade à Kansas City : qui est le "héros" intervenu pour stopper un des assaillants ?

Une fusillade est survenue à Kansas City aux États-Unis, lors de la parade du Super Bowl mercredi 14 février, tuant une personne et blessant 21 autres. Trois individus ont été interpellés. Ils ont notamment été arrêtés grâce à l'intervention d'un des supporters qui n'a pas hésité à se jeter sur un assaillant.

"J'ai entendu dire que des supporters avaient participé à l'arrestation ou à la poursuite de l'un des suspects", confirmait Stacey Graves, la cheffe de la police de Kansas City, dans le Missouri aux États-Unis, où une fusillade est survenue ce mercredi 14 février. Alors que la ville tente de se remettre de l'incident qui a conduit à la mort d'une personne et qui en a blessé 21 autres, de nombreux médias ont salué la réaction d'un des supporters, présents lors de l'incident et qui est intervenu pour arrêter l'un des assaillants.

"Je n'ai pas hésité, je l'ai fait"

Sur l'une des vidéos aériennes qui a filmé la panique de la foule (que vous pouvez voir en tête de cet article), il est effectivement possible de voir un homme se jeter sur un des suspects qui semblait fuir les lieux, pour le maintenir au sol. Identifié depuis, il s'agit d'un fan des Kansas Chief, Paul Contreras, venu du Nebraska, l'État voisin, avec sa fille, Alyssa, pour assister à la parade, qui célébrait la victoire de leur équipe lors du Super Bowl, ce dimanche. Âgée de 23 ans, celle-ci a également filmé une autre vidéo sur laquelle on voit son père se précipiter sur un des tireurs. "Mon père et un autre bon Samaritain ont couru, sauté et ont simplement plaqué le deuxième assaillant", décrit-il auprès du média KLTA.

"Un gars criait en disant "arrêtez-le, attrapez-le, plaquez-le"", raconte par le suite l'homme de 46 ans, auprès de la chaine de télévision KETV, affilié au réseau ABC. "Il courait à peine. Et j'entends ce type hurler, alors je me dis : "OK, je suis là", a-t-il poursuivi, ajoutant : "Je n'ai pas réfléchi. C'est juste une réaction. Je n'ai pas hésité, je l'ai fait."

"Alors que je le plaquais, j'ai vu qu'une arme était tombée de sa main ou de sa manche, parce qu'il portait une longue veste", décrit-il. "Quand j'ai vu l'arme tomber par terre, je me suis dit qu'il fallait mettre au sol ce type." Sur les vidéos de la scène, un autre homme lui vient en aide, avant que la police arrive pour arrêter le suspect immobilisé. "Cela semblait avoir duré une éternité, mais c'était probablement 30 secondes - de devoir le maintenir au sol", se rappelle-t-il.

Fusillade à Kansas City : la parade du Super Bowl endeuillée Source : TF1 Info

Suite à ce geste, qualifié d'héroïque par des internautes, le père et sa fille sont rentrés à Omaha, où ils habitent. Selon la police, trois personnes ont en tout été interpellées en lien avec les tirs survenus lors de la parade. Rien n'a encore été révélé sur les motifs de cette fusillade survenue alors que des dizaines de milliers de personnes célébraient les Chiefs dans les rues de Kansas City.