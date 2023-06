VIDÉO - À peine sorti du tribunal, Donald Trump s'offre un bain de foule à Miami

Il est poursuivi pour sa gestion négligente de secrets d'État après son départ de la Maison Blanche et s'est vu notifier 37 charges à son encontre, mais Donald Trump reste combatif. Et n'oublie pas qu'il est en campagne. À peine sorti du tribunal de Miami (Floride), où il a plaidé non coupable, l'ancien président américain s'est offert un bain de foule auprès de ses partisans. Sur le chemin du retour, il s'est arrêté dans un restaurant cubain de la ville, nommé Versailles, où il a reçu de nombreux applaudissements (voir vidéo en tête de cet article).