VIDÉO - États-Unis : plongez dans le plus grand magasin de décorations de Noël au monde

Connaissez-vous le Bronner's Christmas Wonderland ? Il s'agit du plan grand magasin du monde consacré aux décorations de Noël. Pour le trouver, il suffit de se laisser guider par les dizaines de décorations et cent mille ampoules qui illuminent la nuit au cœur du Michigan rural, un État du centre-est des États-Unis. Une fois à l'intérieur : 50.000 références, 250 types de crèche, plus de 300 sapins. Une profusion qui étourdit. "Il y a tant de choses à regarder, à admirer, toutes ces lumières, ces couleurs... et puis profiter de Noël", s'extasie une cliente au micro du 13H de TF1.

Il y a tellement de boules de Noël que celles-ci sont classées par thématiques, section "France" par exemple, ou bien... "médicale" avec une surprenante boule de Noël aux allures de gel hydroalcoolique. Les décorations peuvent aussi être personnalisées par les peintres du magasin. Les clients sont très nombreux à subir une file d'attente uniquement pour ça.

Chaque année, les clients achètent ici plus de deux millions de boules de Noël et l'équivalent de 800 kilomètres de guirlandes. La boutique fait trois fois la taille d'un terrain de football, une surface suffisamment vaste pour que les acheteurs puissent s'y perdre. Pour l'éviter, un plan du magasin leur est distribué dès l'entrée. "On a passé beaucoup de temps à arpenter le magasin, au moins deux heures", confie une maman aux côtés de ces deux enfants.