VIDÉO - Pourquoi cette cascade coule à l'envers

Sur les images filmées à l’aide d’un drone, on aperçoit très clairement le cours d’eau défier les lois de la gravité et remonter les falaises desquelles il provient, avant que l’eau ne s’éparpille en fines gouttelettes dans le ciel de l’Utah, autour d’un paysage de roche.

"La journée la plus incroyable pour des conditions aussi uniques ! […] Au cours des 20 dernières années, je ne me souviens que de quelques fois où les chutes d'eau de Kayenta ont coulé à l'envers !", a-t-il écrit sur sa publication, qui a récolté près de 8.000 likes et 215.000 vues.

Ce sont les fortes rafales de vent qui expliquent naturellement ce phénomène de cascade renversée. Comme l'indique le photographe sur Facebook, le vent soufflait à près de 100 km/h. Des conditions complexes pour pouvoir filmer avec un drone, mais un tournage tout de même mémorable pour RJ Hooper.